В експерименті на мишах вакцина допомогла імунітету знищити всі бактерії на стінках сечового міхура. Вчені очікують, що вона здатна попереджувати рецидиви циститу.

Рецидивний цистит

Інфекції сечовивідної системи (цистит та інші) – одні з найпоширеніших бактеріальних інфекцій. Протягом життя хоча б раз з ним стикається не менше 50% жінок. Вони мають рецидивний перебіг у 27 – 44% випадків.

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Найчастіший збудник інфекцій сечовивідних шляхів (ІСШ) – кишкова паличка. Для лікування інфекції використовують антибактеріальні препарати. Попри ефективність, вони не можуть гарантувати, що хвороба не повториться.

Вчені з Університету Дьюка представили експериментальну вакцину проти ІСШ і продемонстрували її ефективність на мишах.

Як діє вакцина проти циститу

Нова вакцина "перепрограмує" недостатню реакцію імунітету в сечовивідних шляхах. У попередньому дослідженні вчені аналізували, як організм бореться зі збудником циститу.

Вони виявили, що імунна система докладає зусилля, щоб відновити пошкоджену слизову оболонку, але "висилає" недостатньо клітин безпосередньо для боротьби з інфекцією. Це може бути причиною, чому бактерії залишаються на слизовій оболонці після лікування і з часом стають причиною рецидивів.

В експерименті нова вакцина сприяла повному знищенню шкідливих бактерій на слизовій оболонці сечового міхура мишей. Вона "вчить" імунну систему боротися з бактеріями більш ефективно. Її вводять безпосередньо в сечовий міхур (внутрішньом'язове введення виявилося менш ефективним). До складу вакцини входять антигени кишкової палички та речовини, які посилюють роботу клітин імунітету.

Вчені підкреслюють, що окремі компоненти нової вакцини раніше вже були визнані безпечними для використання на людях. Це може дозволити почати її клінічні випробування незабаром.