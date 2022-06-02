Створили вакцину, яка допомагає імунітету знищувати ракові пухлини

Команда дослідників, із кількох установ в США та Японії, розробила новий тип вакцини, яка допомагає імунітету знищувати ракові пухлини, долаючи їхню захисну систему.

У своїй статті науковці описують нову вакцину та її дію на моделях мишей і макак. До недавнього часу єдиними засобами, доступними лікарям, в лікуванні раку, були хімієтерапія, променеве лікування та хірургічне втручання.

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Застосування вакцин проти різних видів раку

Зовсім недавно медичні науковці почали досліджувати вакцини для боротьби з раком – наприклад, розробка вакцини проти захворювань, пов'язаних з ВПЛ, знизила ризики раку шийки матки та інших видів раку. Інші дослідження включали націлювання на пептидні антигени і виявилися ефективними, але лише за обмежених обставин.

Нова вакцина проти раку

У цій новій роботі дослідники розробили більш узагальнену вакцину, яку, на їхню думку, можна використовувати проти багатьох видів раку у хворих будь-якої статті та віку.

Нова вакцина забирає одну з основних стратегій захисту, яку використовують пухлини, а саме здатність відштовхувати Т-клітини та природні клітини-вбивці з їхніх поверхонь. Такі клітини з'являються, коли організм виявляє ріст пухлини та попереджає імунну систему.

Як діє нова вакцина

Пухлини можуть швидко рости після того, як відштовхнуть ці захисні клітини. Нова вакцина працює шляхом втручання в процес розщеплення, не даючи пухлині обходити імунні клітини, послані для її знищення. Вакцина збільшує щільність білків на поверхні пухлинних ракових клітин, що дослідники описують як "збудження захисного імунітету".

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Поки що вакцина виявилася безпечною та ефективною на моделях мишей і макак. Дослідники відзначають, що є ознаки того, що вакцина працює ще краще, якщо її використовувати разом з променевою терапією. Зараз вони розробляють клінічне випробування, яке випробує нову вакцину на людях.