Нова вакцина проти кліщів

Вона має викликати у людини фізичну реакцію на укуси кліща, який є переносником бактерій хвороби Лайма. У вакцинованої людини шкіра навколо укусу почне свербіти, виникне запалення, подібно до того, як під час укусу комара. Ця реакція дасть можливість видалити кліща, перш ніж він встигне передати хворобу Лайма.

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Хвороба Лайма – що це? Одна з багатьох інфекцій, яка передається людині через укус кліща. Вона лікується антибіотиками, проте навіть із лікуванням, біль у суглобах може зберігатися довгі роки після перенесеного захворювання. Вакцини проти бореліозу немає. Щоб не захворіти, слід уникати укусів і стежити, щоб кліщ не просидів на шкірі надто довго. При перших ознаках зараження потрібно звернутися до лікаря.

Як діє вакцина

Вакцина була створена на основі природного явища, яке називається набутою стійкістю до кліщів. Деякі тварини з часом розвивають природну стійкість до таких комах: у цих тварин утворюються виразки навколо укусів, а самі кліщі, не можуть повноцінно харчуватися, що може призвести до того, що вони рано відпадають.

Вакцина, спрямована на укуси кліщів, має переваги перед вакциною, спрямованою на хворобу Лайма, оскільки кліщ може переносити набагато більше бактерій та енцефаліт.

Існує також анаплазмоз, ще одне захворювання, спричинене укусом кліща, симптоми якого включають лихоманку, головний біль, озноб і болі в м’язах, але яке важко діагностувати, оскільки воно не залишає висипу.

Випробування на тваринах

Науковці вже випробували вакцину на морських свинках. У тварин, які були вакциновані під час дослідження, вже через 18 годин після укусу з'явилися почервоніння та подразнення. Кліщі також погано і менше часу могли смоктати кров у морських свинок, які були вакциновані, іноді гинули або відривалися самі через 48 годин.