Нова експериментальна вакцина проти меланоми може ефективно боротися з нею. Випробування продемонстрували, що захист триває щонайменше 4 роки після вакцинації.

Вчені з Гарвардської медичної школи та Інституту Броуд протестували вакцину на 8 пацієнтах з меланомою. Про це повідомляє Life Science.

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Вчені взяли зразки меланоми, яку видалили у хворих під час операції. На їхній основі створили персоналізовану вакцину для кожного учасника дослідження.

Вивчивши РНК взятих клітин, дослідники спрогнозували, які унікальні білки (неоантигени) можна вбудувати в різні ракові клітини.

Річ у тім, що неоантигени діють на імунну систему, немов червона ганчірка на бика. Оскільки кінцева вакцина містила сегменти цих неоантигенів, Т-клітини пацієнтів зуміли швидко вистежити ракові клітини.

Вакцина захистила 6 з 8 учасників: результати дослідження

8 учасників отримували вакцину впродовж 4 місяців після операції. Після цього команда вчених декілька років спостерігала за їхнім станом здоров'я.

Побічні ефекти були, але досить незначні: слабкість та легке нездужання.

До кінця чотирирічного періоду усі пацієнти залишилися живими. Лише у 2 з них були ознаки активного захворювання.

Вчені попередили, що на основі такого невеличкого дослідження важко зробити остаточні висновки про ефективність вакцини. Але розробники препарату вважають, що він справді посилює роботу імунної системи.



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