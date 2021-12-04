Створили жувальну гумку, яка знижує ризик передачі коронавірусу

Згідно з новим дослідженням, жувальна гумка з додаванням рослинного білка служить "пасткою" для вірусу SARS-CoV-2. Вона знижує вірусне навантаження в слині, потенційно стримуючи передачу вірусу.

Це спільна розробка науковців зі Школи стоматологічної медицини Пенна, Школи медицини Перельмана, Школи ветеринарної медицини та Інститутів Вістар та Фраунгофера.

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SARS-CoV-2 реплікується в слинних залозах. Коли інфікований чхає, кашляє або розмовляє, то вірусні частинки можуть поширюватися на зовні. Тож науковці вирішили створити жувальну гумку, яка дає можливість нейтралізувати вірус у слині.

Захист зі смаком кориці

Щоб протестувати жувальну гумку, команда виростила рослинний білок ACE2 у поєднанні з іншою сполукою, яка дозволяє білку долати бар'єри слизової оболонки та полегшує зв'язування. Аби гумку було смачно жувати, вчені додали туди смак кориці.

Результати перших досліджень:

Під час лабораторних досліджень на зразках мазків з носогорла від COVID-позитивних пацієнтів виявилось, що присутній ACE2 може нейтралізувати віруси SARS-CoV-2.

Вчені помітили, що жувальна гумка значною мірою запобігає проникненню вірусів або вірусних частинок у клітини або блокуючи рецептор ACE2 на клітинах, або зв'язуючись безпосередньо зі спайковим білком.

У підсумку рівні вірусної РНК у слині пацієнтів впали настільки різко, що їх практично неможливо було виявити.

Нині дослідницька група працює над отриманням дозволу на проведення клінічних випробувань. Гумку хочуть дослідити на людях, аби перевірити безпеку та ефективність методу. Якщо дослідження доведуть безпеку та ефективність цього методу, жувальну гумку можна призначити пацієнтам, чий інфекційний статус невідомий. Або ж, до прикладу, навіть для стоматологічного огляду, аби зменшити ймовірність передачі вірусу лікарям.

Вчені зауважили, що їхня розробка проста та недорога, тож її можна було б вдало масштабувати.