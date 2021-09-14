Створили зубний імплант, який допоможе зберегти здоров'я ротової порожнини

Зубні імплантати стають все більш поширеними. Це єдиний спосіб заміни втраченого зуба, що дозволяє зберегти природний стан кістки щелепи. Однак у ряду пацієнтів виникають ускладнення. Американські вчені запропонували інноваційні розв'язання цієї проблеми.

З чого складається новий імплант

Імплантат, який зробили вчені, містить штучну зубну коронку, яка схожа на натуральну. Усередині вона має сталевий стрижень з акумулятором і світлодіодами, які випромінюють світло в ближньому інфрачервоному спектрі. Діоди розміщені біля основи коронки, яка стикається з яснами. У щелепу конструкція кріпиться за допомогою спеціального гвинта.

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До складу коронки входять наночастинки титанату барію, який здатний генерувати електричний заряд у відповідь на механічне подразнення. Енергії, яка виробляється при жуванні, має бути достатньо, щоб живити акумулятор.

Як імплант захищає ясна

Діоди імплантату періодично вмикаються, щоб впливати випромінюванням на навколишні тканини. (Раніше таке випромінювання – фототерапію – застосовували для полегшення запалення ясен і загоєння після інфекцій).

У лабораторних експериментах вчені показали, що електричний заряд титанату барію відштовхує бактерії Streptococcus mutans. Це буде перешкоджати утворенню на зубах бактеріальних біоплівок, які підвищують ризик інфікування ясен.

Вчені провели ряд дослідів з коронками, що містять титанат барію. Вони стабільно виробляли необхідну кількість електрики, не були токсичними, а по будові можна було порівняти зі звичайними коронками.

Сьогодні цей винахід ще недоступно на ринку, але вчені очікують, що після доопрацювання його можна буде використовувати на практиці.

Раніше вчені оцінили стан внутрішніх тканин зубів після використання поширеного відбілювача емалі. Виявилось, що ця гігієнічна процедура може призвести до втрати зубів.