Філіппінський молекулярний біолог та священник за сумісництвом розробляє дріжджову вакцину проти коронавірусу і його штамів. Він планує створити пероральний препарат, який можна буде додавати до напоїв.

Домініканський священник, який викладає біологію і теологію в коледжі Провіденс в США, створює генетично модифіковані дріжджі на основі спайкового білка SARS-CoV-2. На його думку, вони повинні викликати імунну відповідь проти коронавірусу.

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Вакцина буде заснована на дріжджах Saccharomyces boulardii, які застосовуються як пробіотики. Їх генетично модифікують, щоб вони синтезували в організмі людини спайковий білок і створювали імунну відповідь на коронавірус.

Ми розробляємо 2 версії вакцини. Одна проти вихідного штаму. І ми щойно почали розробку вакцини проти альтернативних варіантів – південноафриканського і бразильського,

– заявив Никанор Аустріако.

Аустаріако розповів, що його група генетично модифікувала дріжджі, щоб ті виробляли спайковий білок SARS-CoV-2. Нині вчені визначають, наскільки добре це працює.

Никанор планує повернутися на Філіппіни одразу після скасування посиленого карантину та протестувати там свою вакцину на тваринах.

Його лабораторія фінансується коледжем Провіденс та займається дослідженнями дріжджів вже 15 років.

Теоретично це дуже добре. Але я працюю вченим вже 25 років – те, що добре виглядає в теорії, не завжди відбувається насправді. Отже, поки все йде добре. Ми все ще перебуваємо на доклінічних стадіях. Нам потрібно буде перевірити це. І я сподіваюся, що до Різдва у нас будуть хороші дані, нові клінічні дані,

– заявив він.

У грудневому інтерв'ю Никанор сказав, що цю вакцину можна зберігати при нормальній температурі охолодження, що полегшить її поширення в різних регіонах. Також тоді він заявив, що такі дріжджі можна буде додати до будь-яких напоїв, зокрема до пива чи молока.