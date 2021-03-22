Вчені з Оксфордського університету опублікували препринт про рівень антитіл, який може нейтралізувати або зупинити зараження новими варіантами коронавірусу. Зокрема тими, які циркулюють в Південній Африці, Бразилії та інших країнах.

Ці дані свідчать про те, що природні й набуті вакциною антитіла можуть нейтралізувати усі ці варіанти, але на нижчих рівнях. А ось бразильський штам коронавірусу лінії штам P1 може бути менш стійким до антитіл, ніж передбачалося раніше.

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Автори повідомляють про нейтралізацію цих штамів при використанні зразків крові як від людей, у яких є природні антитіла, отримані від інфекції COVID-19, так і від людей з антитілами, які генерувались від вакцин Oxford-AstraZeneca та Pfizer-BioNTech.

Що кажуть науковці

Ці дані показують майже трикратне зниження рівня нейтралізації вірусу антитілами, що генеруються вакцинами для варіантів з Британії та Бразилії, вихідного штаму "Victoria" і зниження відповідно в 9 і 7,6 разів у порівнянні зі штамом B.1.351 "South Africa".

Автори зазначили, що оскільки P.1 і B.1.351 містять дуже схожі зміни в рецепторному зв'язувальному домені, нейтралізуючі антитіла будуть викликані аналогічним чином. Це означає, що вакцина повинна подіяти.

Також вчені вважають, що зниження ефективності вакцини проти легкого або помірного захворювання проти B.1.351, ймовірно, є віддзеркаленням мутацій, які відбуваються за межами рецепторному зв'язувальному домені.

Вони також підкреслили, що з урахуванням значного скорочення кількості нейтралізуючих шин, розробка конструкцій вакцини для B.1.351 повинна бути вищим пріоритетом для розробників вакцин в усьому світі.