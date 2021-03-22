Сучасні вакцини можуть захистити від бразильського штаму коронавірусу

Джерело:bioRxiv
Вчені з Оксфордського університету опублікували препринт про рівень антитіл, який може нейтралізувати або зупинити зараження новими варіантами коронавірусу. Зокрема тими, які циркулюють в Південній Африці, Бразилії та інших країнах.
Ці дані свідчать про те, що природні й набуті вакциною антитіла можуть нейтралізувати усі ці варіанти, але на нижчих рівнях. А ось бразильський штам коронавірусу лінії штам P1 може бути менш стійким до антитіл, ніж передбачалося раніше.
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Автори повідомляють про нейтралізацію цих штамів при використанні зразків крові як від людей, у яких є природні антитіла, отримані від інфекції COVID-19, так і від людей з антитілами, які генерувались від вакцин Oxford-AstraZeneca та Pfizer-BioNTech.
Вони також підкреслили, що з урахуванням значного скорочення кількості нейтралізуючих шин, розробка конструкцій вакцини для B.1.351 повинна бути вищим пріоритетом для розробників вакцин в усьому світі.