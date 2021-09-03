AstraZeneca надасть більше вакцин
Виробник вакцини погодився надати ще 60 мільйонів доз до кінця третього кварталу, 75 мільйонів до кінця 2021 року і останні 65 мільйонів до березня 2022 року.
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На сьогодні компанія AstraZeneca поставила 140 мільйонів доз з обіцяних 300 мільйонів.
Врегулювання поклало кінець судовому процесу, який повинен був продовжитися в бельгійських судах у вересні.
Вакцина AstraZeneca є найпопулярнішою вакциною
Серед усіх вакцин проти коронавірусу найпопулярнішим є препарат від компанії AstraZeneca. Вона найчастіше дає змогу подорожувати до різних країн без ПЛР-тестів, аналізів на антиген чи самоізоляції.
До слова, у країнах Євросоюзу частка вакцинованих проти коронавірусу серед дорослих досягла 70%.
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