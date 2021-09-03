AstraZeneca надасть більше вакцин

Виробник вакцини погодився надати ще 60 мільйонів доз до кінця третього кварталу, 75 мільйонів до кінця 2021 року і останні 65 мільйонів до березня 2022 року.

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На сьогодні компанія AstraZeneca поставила 140 мільйонів доз з обіцяних 300 мільйонів.

Країни ЄС будуть отримувати регулярні графіки доставки і отримають "обмежену знижку" за будь-які затримки з постачання: 10% за один місяць,

25% за два місяці,

40% на три місяці й більше.

Врегулювання поклало кінець судовому процесу, який повинен був продовжитися в бельгійських судах у вересні.

Вакцина AstraZeneca є найпопулярнішою вакциною

Серед усіх вакцин проти коронавірусу найпопулярнішим є препарат від компанії AstraZeneca. Вона найчастіше дає змогу подорожувати до різних країн без ПЛР-тестів, аналізів на антиген чи самоізоляції.

До слова, у країнах Євросоюзу частка вакцинованих проти коронавірусу серед дорослих досягла 70%.

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