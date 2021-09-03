Судова суперечка: у AstraZeneca даватимуть знижки за затримку вакцин

Європейська комісія і фармкомпанія AstraZeneca врегулювали тривалу судову суперечку щодо постачання вакцини проти коронавірусу.

AstraZeneca надасть більше вакцин

Виробник вакцини погодився надати ще 60 мільйонів доз до кінця третього кварталу, 75 мільйонів до кінця 2021 року і останні 65 мільйонів до березня 2022 року.

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На сьогодні компанія AstraZeneca поставила 140 мільйонів доз з обіцяних 300 мільйонів.

Країни ЄС будуть отримувати регулярні графіки доставки і отримають "обмежену знижку" за будь-які затримки з постачання:

10% за один місяць,

25% за два місяці,

40% на три місяці й більше.

Врегулювання поклало кінець судовому процесу, який повинен був продовжитися в бельгійських судах у вересні.

Вакцина AstraZeneca є найпопулярнішою вакциною

Серед усіх вакцин проти коронавірусу найпопулярнішим є препарат від компанії AstraZeneca. Вона найчастіше дає змогу подорожувати до різних країн без ПЛР-тестів, аналізів на антиген чи самоізоляції.

До слова, у країнах Євросоюзу частка вакцинованих проти коронавірусу серед дорослих досягла 70%.

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