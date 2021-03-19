Сухість у роті виникає тоді, коли переривається потік слини до рота. Це може спричинити неприємний запах. Чому виникає сухість у роті після чищення зубів – читайте далі.

Стоматолог Василь Щепаняк повідомив, що причиною сухості у роті після чищення зубів може бути один із найагресивніших компонентів у складі зубних паст – штучні спінювачі.⠀⠀

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А найбільше Sodium Lauril Sulfat(SLS) та Sodium Laureth Sulfat(SLES). Це дешеві компоненти і їх можна зустріти у більшості виробників зубних паст в мас-маркеті,

– зазначив лікар.⠀

Стоматолог рекомендує при надмірній сухості і неприємних відчуттях при чищенні такими пастами підібрати інші засоби. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Більш м’які за дією аналоги спінювачів Sodium Coco Sulfat (отримують з кокосової олії) або Sodium Lauril Sarcostinate", – зауважива Василь Щепаняк.

Також медик опублікував рекомендації, як обрати зубну щітку. За його словами, розмір щітки має бути таким, щоб зручно було чистити одночасно 1-2 зуби, і щоб людина могла "легко досягнути нею всіх закутків".

Щітки з рівномірними щетинами вичищають зуби краще. Оптимальними є м‘які зубні щітки, якщо ви палите – обирайте середню жорсткість. Мануальні щітки не поступаються в якості очищення електричним, якщо дотримуватись правил та часу догляду,

– додав він.