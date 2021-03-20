У Сухопутних військах ЗСУ 20 березня розпочали перший етап вакцинації від COVID-19. Щеплювали армійців препаратом Covishield.

Попередньо військовослужбовці заповнили письмову згоду та пройшли обстеження, щоб визначити, чи немає протипоказань до вакцинації. Після уколу вони всі перебували під наглядом лікарів, скарг не було.

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Вакцинація в ОК "Північ"

У Чернігівському військовому шпиталі вакцинували від коронавірусу понад 100 бійців оперативного командування "Північ".

На першому етапі щеплення отримали військовослужбовці командування та підпорядкованих частин Чернігівського гарнізону.

Другий етап вакцинації військових ОК "Північ" проведуть за окремо визначеним графіком.

Щеплення військових ОК "Схід"

Розпочалася вакцинація і в оперативному командуванні "Схід", зокрема, у бригаді Холодний Яр. Першим щеплення від COVID-19 отримав командир Дмитро Брижинський.

Він зазначив, що хоче власним прикладом продемонструвати підлеглим, що щепитися необхідно.

Вакцина суттєво знижує вірогідність захворювання. Окрім цього, навіть якщо прищеплена людина все ж захворіє, завдяки набутому імунітету недуга протікатиме у легкій формі або ж узагалі безсимптомно. Тож, вакцинація має попередити зриви виконання бойових завдань,

– зауважив полковник.

Свою дозу вакцини від небезпечної недуги отримують військові й у підпорядкованих частинах та установах командування у зоні відповідальності та районі проведення ООС.

У Сухопутних військах ЗСУ розпочався перший етап вакцинації / Фото Міноборони