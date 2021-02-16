У Сумах лікарі не хотіли приймати жінку, бо боялися COVID-19: вона померла

У Сумах оголосили про підозру двом лікарям, які вчасно не госпіталізували 78-річну жінку. Медики підозрювали в неї коронавірус, хоч тест на наявність хвороби був негативним. У підсумку жінка померла.

У квітні 2020 року швидка більш ніж 3 години возила по місті жінку з ускладненим диханням, температурою і високим рівнем цукру в крові.

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В інфекційній лікарні пацієнтку не стали приймати, тому що експрес-тест на коронавірус був негативний.

У наступних двох лікарнях їй теж відмовили. Лікарі переймались, що пацієнтку не повністю перевірили й у неї все ж є коронавірус.

Жінку поклали в медичну установу тільки тоді, коли лікар швидкої допомоги викликав поліцію. Але вже було пізно.

Слідство тривало 10 місяців. Розтин та аналіз показав, що жінка померла від ускладнень цукрового діабету.

Прессекретарка Сумської обласної прокуратури Наталія Науменко зауважила, що якби не зволікання терапевта й анестезіолога обласних лікарень, то пацієнтка могла б жити.

Експерти переконані, що життя жінки вдалося б врятувати, якби лікарі обласної лікарні надали кваліфіковану медичну допомогу. Тому, двом лікарям Сумської обласної лікарні прокуратура повідомила про підозру у неналежному виконанні своїх професійних обов'язків,

– розповіла Наталія Науменко.