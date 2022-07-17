Що робити, якщо дуже сумуєте за домом

Через війну Росії проти України майже 14 мільйонів українців були змушені залишили свої домівки. І крім проблем, до яких призвели бойові дії, додаються ще й ментальні, через сум за рідними та домом.

Це природне почуття, воно показує, наскільки насправді нам важливо бути у місці, яке ми любимо, та з близькими людьми.

Читайте також: Чому світло впливає на настрій людини: нове відкриття науковців

До яких наслідків може призвести туга за домом

Туга може викликати різні відчуття, серед яких можуть бути:

стрес, занепокоєння, труднощі з концентрацією уваги, тривога чи панічні атаки, перепади настрою;

депресія – разом з нею приходять сум, почуття безпорадності, дезорієнтації, відчуття, що людина перебуває не там, де має бути;

проблеми зі сном, підвищений або знижений апетит, головний біль, біль у тілі.

Найсильніше люди сумують за домом, коли залишаються наодинці. А ще люди більше засмучуються, коли порушується їхня щоденна рутина: немає можливості купити улюблену булочку з пекарні біля будинку, випити каву в улюбленому кафе чи прогулятися знайомим маршрутом.

Що робити, щоб менше сумувати за домом

Важливі речі

Візьміть з собою нагадування про дім, наприклад фотографію, ковдру, м'яку іграшку або сімейну реліквію, це допоможе полегшити стрес від розлуки. Якщо немає можливості привезти такі речі, спробуйте відтворити атмосферу будинку самостійно. При цьому важливо стежити, щоб речей, що навівають ностальгію, не було занадто багато: це може перешкодити адаптуватися до змін у житті.

Робіть те, що ви любили робити вдома

Їжте улюблені страви, до яких звикли, влаштовуйте прибирання у суботу, беріть участь у своїх релігійних традиціях, якщо вони у вас є. Це також стосується хобі та звичок: якщо вдома ви ходили до книжкового клубу, улюбленого бару чи на йогу, спробуйте пошукати щось схоже на новому місці.

Не мовчіть

Знайдіть людину, з якою ви можете обговорити свої почуття і все, що відбувається. Можливо, це буде хтось близький, а можливо ваш новий знайомий. Спробуйте поспілкуватися з людьми, які приїхали із того ж міста чи країни, що й ви.

Підтримуйте зв'язок з рідними

Спілкування з близькими людьми допомагає полегшити тугу за домом, а залишатися на зв'язку зараз зручно, як ніколи раніше.