"Суперімунітет": чому перехворіти після щеплення від COVID-19 не так вже й погано

Іноді люди можуть захворіти на коронавірус уже після того, як отримали щеплення. Вчені запевнили – це може означати, що у вас з'явився так званий суперімунітет.

Так, результати лабораторних досліджень показали, що проривна інфекція – коли захворіти повторно після вакцинації – викликає стійку імунну відповідь. Зокрема, від Дельти.

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Суперімунітет

У дослідженні вчених США вперше використовували живі варіанти SARS-CoV–2. Вони вимірювали, як відбувається нейтралізація сироватки крові у випадках повторного зараження.

Наше дослідження передбачає, що люди, які були вакциновані, а потім зазнали проривної інфекції, мають суперімунітет,

– сказав старший автор дослідження Фікаду Тафессе.

Ефективність збільшилась на 1 000%

Дослідження показало: антитіл, яких виміряли в зразках крові у хворих із проривною інфекцією, було набагато більше.

Крім того, він виявився ефективнішими на 1 000%, ніж антитіла, вироблені через 2 тижні після другої дози вакцини Pfizer.

Дослідники припустили, що кожен вплив після вакцинації насправді посилює імунної відповіді, навіть із новими варіантами вірусу.

Пандемії скоро настане кінець?

Поки незрозуміло, чи імунна відповідь буде такою ж ефективною і проти інших штамів, однак це

Усе це ще не означає, що ми перебуваємо в кінці пандемії, зауважили вчені. Однак це вказує на те, що ми стаємо краще захищені від недуги та її мутацій.

Деталі дослідження