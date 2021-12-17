"Суперімунітет": чому перехворіти після щеплення від COVID-19 не так вже й погано
Джерело:MedicalXpress
Іноді люди можуть захворіти на коронавірус уже після того, як отримали щеплення. Вчені запевнили – це може означати, що у вас з'явився так званий суперімунітет.
Так, результати лабораторних досліджень показали, що проривна інфекція – коли захворіти повторно після вакцинації – викликає стійку імунну відповідь. Зокрема, від Дельти.
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Суперімунітет
У дослідженні вчених США вперше використовували живі варіанти SARS-CoV–2. Вони вимірювали, як відбувається нейтралізація сироватки крові у випадках повторного зараження.
Наше дослідження передбачає, що люди, які були вакциновані, а потім зазнали проривної інфекції, мають суперімунітет,
– сказав старший автор дослідження Фікаду Тафессе.
Ефективність збільшилась на 1 000%
Дослідження показало: антитіл, яких виміряли в зразках крові у хворих із проривною інфекцією, було набагато більше.
Крім того, він виявився ефективнішими на 1 000%, ніж антитіла, вироблені через 2 тижні після другої дози вакцини Pfizer.
Дослідники припустили, що кожен вплив після вакцинації насправді посилює імунної відповіді, навіть із новими варіантами вірусу.Варто наголосити! Поки незрозуміло, чи імунна відповідь буде такою ж ефективною і проти інших штамів, однак це цілком імовірно.
Пандемії скоро настане кінець?
Усе це ще не означає, що ми перебуваємо в кінці пандемії, зауважили вчені. Однак це вказує на те, що ми стаємо краще захищені від недуги та її мутацій.
Деталі дослідження
- У ході дослідження порівнювали зразки крові, взяті в 52 осіб.
- Усі вони – співробітники університету і вакциновані Pfizer.
- Згодом з'ясувалося, що 26 з них мали легкі проривні інфекції після вакцинації. 10 з них захворіли на Дельта-штам, ще 9 – на інші відомі штами. Тоді як яким конкретно штамом захворіли 7 осіб – не вдалося з'ясувати.
- Однак усі вони генерували більше антитіл на початковому рівні. Ці антитіла значно краще нейтралізували живий вірус.