2021 розпочався не дуже: Супрун попрощалася з українцями
Колишня виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун 1 січня опублікувала картинку з написом "Кінець". У цьому дописі вона дала українцям останню пораду.
Уляна Супрун більше не писатиме у фейсбуці
Як зауважила Супрун, у перший день нового 2021 року вона написала останній допис у фейсбуці. Також колишня очільниця МОЗ наголосила, що українці – непереможні.
До речі Супрун звинуватила МОЗ у маніпуляції і брехні щодо захворюваності на COVID-19 в Україні
Конфліктуйте та не робіть компромісів зі злом. Думайте про суспільство та країну, а не лише про себе. Ухвалюйте рішення так, наче цього більше ні від кого очікувати. Візьміть відповідальність за все, що відбувається навколо, і не чекайте, що це зробить хтось інший,
– зазначила вона.
А завершився її допис такими словами: "Якщо матимеш сміливість прощатися, завжди триматимеш надію до побачення".
Як відреагували на це українці
Підписники Уляни Супрун зустріли її заяву з жалем і сумом. Також подякували їй за безкрайній оптимізм, віру в Україну та справжній патріотизм. А дехто зауважив, що дописи Уляни Супрун були основою для формування громадянського суспільства та критичного мислення.
Останній допис Уляни Супрун у фейсбуці: підбірка найцікавіших реакцій
- Як так? Чому останнiй??
- Ви змінили багато чого в головах українців. Ви дуже високо підняли планку очікувань від міністрів.
- Чекатиму на повернення – день, тиждень, місяць чи рік. Казати,що Вас нам бракуватиме, значить нічого не сказати.
- Чому останній пост? Ваши поради були доречні та пости цікаві.
- Пані Уляно, Ви – неймовірна! Низький уклін за все, що Ви зробили для країни!
- Залишайтеся! Так мало адеквату у фейсбуці.
- Дякуємо за добрі поради. Пам'ятаймо, що і кожен день у нас – останній.
- Пані Уляно! На кого Ви нас залишаєте???? Ви ж подивіться на цих обмороків. У них же обидві ріки – ліві та ростуть зі сраки!
- А даремно! Українці поважають вас і люблять.
- 2021 розпочався не дуже.
- Я буду дуже сумувати. Тут завжди було тепло від здорового глузду та добрих порад.
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