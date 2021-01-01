Колишня виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун 1 січня опублікувала картинку з написом "Кінець". У цьому дописі вона дала українцям останню пораду.

Уляна Супрун більше не писатиме у фейсбуці

Як зауважила Супрун, у перший день нового 2021 року вона написала останній допис у фейсбуці. Також колишня очільниця МОЗ наголосила, що українці – непереможні.

До речі Супрун звинуватила МОЗ у маніпуляції і брехні щодо захворюваності на COVID-19 в Україні

Конфліктуйте та не робіть компромісів зі злом. Думайте про суспільство та країну, а не лише про себе. Ухвалюйте рішення так, наче цього більше ні від кого очікувати. Візьміть відповідальність за все, що відбувається навколо, і не чекайте, що це зробить хтось інший,

– зазначила вона.

А завершився її допис такими словами: "Якщо матимеш сміливість прощатися, завжди триматимеш надію до побачення".

Як відреагували на це українці

Підписники Уляни Супрун зустріли її заяву з жалем і сумом. Також подякували їй за безкрайній оптимізм, віру в Україну та справжній патріотизм. А дехто зауважив, що дописи Уляни Супрун були основою для формування громадянського суспільства та критичного мислення.

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Як так? Чому останнiй??

Ви змінили багато чого в головах українців. Ви дуже високо підняли планку очікувань від міністрів.

Чекатиму на повернення – день, тиждень, місяць чи рік. Казати,що Вас нам бракуватиме, значить нічого не сказати.

Чому останній пост? Ваши поради були доречні та пости цікаві.

Пані Уляно, Ви – неймовірна! Низький уклін за все, що Ви зробили для країни!

Залишайтеся! Так мало адеквату у фейсбуці.

Дякуємо за добрі поради. Пам'ятаймо, що і кожен день у нас – останній.

Пані Уляно! На кого Ви нас залишаєте???? Ви ж подивіться на цих обмороків. У них же обидві ріки – ліві та ростуть зі сраки!

А даремно! Українці поважають вас і люблять.

2021 розпочався не дуже.

Я буду дуже сумувати. Тут завжди було тепло від здорового глузду та добрих порад.

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