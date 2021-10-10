Такі вакцинні тури свідчать про намагання росіян знайти спосіб подорожувати світом. Адже такої можливості російська вакцина не дає.

До теми Вакцинні тури: як росіяни намагаються зробити щеплення західними вакцинами, які заборонені в РФ

Росіяни їздять у Сербію вакцинуватися

Росіянка Надія Павлова розповіла, що "Супутник V" їй "подобається", але подорожувати теж хочеться.

Ми вакцинували в Росії "Супутник V", а ревакцинація виходить Pfizer. Це забезпечить нам сильний захист від коронавірусу, і ми можемо не тільки подорожувати по світу, але і без страху спілкуватися з рідними,

– зазначила жінка.

За такий вакцинний тур росіяни платять від 300 до 700 доларів – залежно від послуг. "Можливості" щепитися неросійськими препаратами з'явилися у вересні.

За офіційними даними, вакцину в Сербії отримали понад 160 тисяч іноземних громадян.

Вакцини, які використовують в Росії

Окрім "Супутник-V", Росія проводить щеплення іншими власними препаратами – "ЕпіВакКорона" та "КовіВак". Вони були зареєстровані ще до закінчення третьої фази досліджень.

Відповідно до документів ВООЗ, розробники "ЕпіВакКорони" так і не подали до них заяву на проведення оцінки якості вакцини. Щодо вакцини "КовіВак", то міжнародних даних, що підтверджують її якість, взагалі немає.

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