Відповідну заяву зробив голова Національного комітету Румунії з координації вакцинації від коронавірусу Валеріу Георгіце.

Читайте також У Франції, ймовірно, введуть обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для деяких людей

Зараз на національному рівні у нас, ймовірно, є колективний імунітет, отриманий як вакцинацією, так і природним шляхом. Тобто 30-35%, навіть до 50% вакцинованих і перехворілих,

– сказав медик.

Він зазначив, що "це пояснює, чому на цей час Румунія перебуває у сприятливій ситуації". За його словами, майже 4,3 мільйона осіб отримали принаймні один укол проти COVID-19.

Ситуація з коронавірусом у Румунії: що відомо