Нове дослідження австралійських вчених спростовує поширену думку про те, що згорблена поза за столом сприяє появі болю в шиї.

Як відбувалося дослідження

У дослідженні вчені продовжили свою попередню наукову роботу, присвяченій поставі молодих людей. Коли учасникам було по 17 років, дослідники провели об'єктивну оцінку їхньої пози при сидінні за столом.

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Тепер, коли ці молоді люди досягли віку 22 років, їх попросили відповісти на питання, пов'язані з болем у шиї. Вчені зібрали повні дані про 686 учасників.

Ми вивчили, як зазвичай сидять люди, і виділили чотири групи поз. Ми хотіли визначити, як часто у людей з цих чотирьох груп розвивається біль в шиї. Ми врахували й інші чинники, які можуть впливати на виникнення болю в шиї, включаючи стать, масу тіла, ріст, наявність депресії, рівень фізичної активності, час використання комп'ютера,

– зазначили науковці.

Сидіти рівно необов'язково

Виявилося, що ризик розвитку тривалого болю в спині нижче у дівчат, які сидять в розслаблених позах (з зігнутою спиною і нахиленою вперед головою), в порівнянні з тими, хто сидить прямо.

Для чоловіків такої закономірності вчені не виявили, з ризиком болю в шиї у них не пов'язали жодної пози.

Автори підкреслюють, що результати їхнього дослідження поширюються тільки на старших підлітків і молодь. Але вони вказують, що отримані дані піднімають питання щодо справедливості сьогоднішніх стандартних рекомендацій для профілактики болю в шиї. Рекомендацію сидіти прямо необхідно переосмислити, вважають вчені.