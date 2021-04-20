Сутультесь на здоров'я: люди, які сидять прямо, частіше відчувають біль в шиї

Джерело:Oxford Academic
Нове дослідження австралійських вчених спростовує поширену думку про те, що згорблена поза за столом сприяє появі болю в шиї.
У дослідженні вчені продовжили свою попередню наукову роботу, присвяченій поставі молодих людей. Коли учасникам було по 17 років, дослідники провели об'єктивну оцінку їхньої пози при сидінні за столом.
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Тепер, коли ці молоді люди досягли віку 22 років, їх попросили відповісти на питання, пов'язані з болем у шиї. Вчені зібрали повні дані про 686 учасників.
Ми вивчили, як зазвичай сидять люди, і виділили чотири групи поз. Ми хотіли визначити, як часто у людей з цих чотирьох груп розвивається біль в шиї. Ми врахували й інші чинники, які можуть впливати на виникнення болю в шиї, включаючи стать, масу тіла, ріст, наявність депресії, рівень фізичної активності, час використання комп'ютера,
– зазначили науковці.
Автори підкреслюють, що результати їхнього дослідження поширюються тільки на старших підлітків і молодь. Але вони вказують, що отримані дані піднімають питання щодо справедливості сьогоднішніх стандартних рекомендацій для профілактики болю в шиї. Рекомендацію сидіти прямо необхідно переосмислити, вважають вчені.