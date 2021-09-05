Вчені з Канади проаналізували рівень споживання свинини в різних країнах. Вони помітили, що рівень розсіяного склерозу значно нижчий в тих країнах, де споживання цього продукту заборонено релігією.

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Так, мешканці мусульманських країн рідше страждають на розсіяний склероз. Натомість між споживанням яловичини й хворобою не було виявлено жодного зв'язку Тобто навряд цей продукт може призвести до втрати пам'яті.

Експерти привели у приклад Бразилію, мешканці якої вживають досить багато яловичини. Але при цьому захворюваності на розсіяний склероз в країні залишається низькою.

Жирні кислоти, що містяться у свинині та яловичині, відрізняються. Жирні кислоти свинини підвищують вразливість нервових волокон головного мозку, а кислоти, що містяться в яловичині – ні,

– припустили вчені.

Втім, це лише припущення, оскільки для встановлення точної причини необхідно провести більше досліджень. Але це вже не перше дослідження, яке свідчить про те, що свинина шкідлива для здоров'я. Адже червоне м'ясо, а особливо перероблене, пов'язане з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань

Як часто можна вживати різні види м'яса

Джерело: Cardiovascular Research

М'ясо птиці – можна вживати до трьох порцій по 100 грамів на тиждень.

Червоне м'ясо (яловичина, свинина, баранина) слід обмежувати двома порціями по 100 грамів на тиждень,

Перероблене м'ясо (бекон, сосиски та ковбаски) – можна споживати лише зрідка.

Натомість більшу увагу в раціоні слід приділити вживанню риби, бобових, горіхів та овочів.