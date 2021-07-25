Таку заяву зробив директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс на Національному громадському радіо США. Він чесно зізнався, що влада поки не може запропонувати остаточного висновку.

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Походження коронавірусу

Бернс також не виключає, що світ так і не зможе з'ясувати походження коронавірусу. "Таке цілком можливо", – відповів глава ЦРУ.

Ми старанно працюємо,

– відповів Бернс на питання про те, чи на думку ЦРУ вірус міг втекти з лабораторії в Ухані.

Глава Центрального розвідувального управління США нагадав, що американський президент Джо Байден просив розвідників США підготувати висновок з цього питання.

"Дві реальності полягають в тому, що уряд КНР спочатку не продемонстрував прозорість, не співпрацював з розслідуванням ВООЗ сповна", – заявив глава ЦРУ.

Дослідження про походження коронавірусу