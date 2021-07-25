Світ може ніколи не дізнатись походження коронавірусу, – глава ЦРУ
Джерело:радіо NPR
Вчені поки не прийшли до остаточного висновку про походження коронавірусу. Можливо, світова спільнота так і не зможе це з'ясувати.
Таку заяву зробив директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс на Національному громадському радіо США. Він чесно зізнався, що влада поки не може запропонувати остаточного висновку.
Увага Китай виступив проти нового розслідування походження коронавірусу
Походження коронавірусу
Бернс також не виключає, що світ так і не зможе з'ясувати походження коронавірусу. "Таке цілком можливо", – відповів глава ЦРУ.
Ми старанно працюємо,
– відповів Бернс на питання про те, чи на думку ЦРУ вірус міг втекти з лабораторії в Ухані.
Глава Центрального розвідувального управління США нагадав, що американський президент Джо Байден просив розвідників США підготувати висновок з цього питання.
"Дві реальності полягають в тому, що уряд КНР спочатку не продемонстрував прозорість, не співпрацював з розслідуванням ВООЗ сповна", – заявив глава ЦРУ.
Дослідження про походження коронавірусу
- У січні 2021 року група експертів ВООЗ відвідала Китай.
- Вони зазначили, що, ймовірно, вірус від диких тварин передався людині. Сказали, що витік з інституту – малоймовірний.
- Проте в США наголосили, що влада Китаю не дала вченим перевірити деяку інформацію.
- У травні 2021 року президент США Джо Байден доручив спецслужбам посилити пошук джерела. Результати просили оприлюднити до вересня.
- Згодом у відомстві заявили, що теорію про те, що коронавірус міг втекти із китайської лабораторії – виключати рано.
- Разом з тим, напередодні Китай заявив, що не допомагатиме ВООЗ на другому етапі вивчення походження коронавірусу.