Фінські дослідники з'ясували, що через свій хронотип "сови" відчувають постійний брак сну. І через спроби відіспатися у вихідні у таких людей порушуються циркадні ритми.

Внаслідок порушення циркадних ритмів у людей виникають проблеми зі здоров'ям. А когнітивні функції й продуктивність праці знижуються.

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Спершу науковці проаналізували дані про 12 058 дітей (6 169 хлопчиків та 5 889 дівчаток), які народилися в Північній Фінляндії у 1966 році. Коли учасникам дослідження виповнилося по 46 років, їх розпитали про їхню трудову діяльність, а ще про здоров'я та характер сну.

Учасники оцінювали власні результати на роботі за шкалою від 0 до 10 балів. Після цього вчені пов'язали ці дані з інформацією з національних реєстрів соціального забезпечення і пенсійних виплат.

В остаточний аналіз увійшли 2672 чоловіків і 3159 жінок, які офіційно працювали у 2012 році й про яких була вичерпна інформація в фінських державних реєстрах. Вчені спостерігали за ними продовж наступних 4 років.

Частка "жайворонків", "сов" і людей з проміжними хронотипами склала 46%, 10% і 44% серед чоловіків і 44%, 12%, 44% серед жінок відповідно.

Результати дослідження

У порівнянні з "жайворонками", у "сов" набагато нижчі бали по всім змінним, які пов'язані зі сном і здоров'ям. "Сови" найчастіше повідомляли про брак сну або безсоння. Також вони найчастіше залишалися неодруженими й безробітними.

Близько чверті чоловіків (28%) і жінок (24%) "сов" стали менш продуктивними до 46 років. Це значно вищий показник, ніж у "жайворонків" або володарів проміжного хронотипу.

Окрім цього, недостатня продуктивність виявилася тісно пов'язана з підвищеним ризиком виходу на пенсію через хворобу.

Чи є вихід: що робити "совам"

Це наглядове дослідження, яке не може встановити всі причини, пов'язані з проблемами зі здоров'ям і продуктивністю у "сов".

Але вчені зауважили, що людям необхідно враховувати власний хронотип при організаційному плануванні роботи заради зміцнення здоров'я і продуктивності праці. Дуже важливо, щоб "сови" вели здоровий спосіб життя, достатньо спали й працювали у ті години, які відповідають їхньому хронотипу.