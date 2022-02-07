Так вважає генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейєсус. Він підкреслив, що у ситуації, що склалася, "виключно важливою" є взаємодія між державами.

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Зокрема, мовиться про забезпечення охоплення щепленням від коронавірусу не менше 70% населення в усіх країнах до середини 2022 року.

Крім того, така взаємодія потрібна для зміцнення систем охорони здоров'я та "інклюзивного економічного відновлення".

Хто відчуватиме довготривалі наслідки пандемії

За словами Гебрейєсуса, чим довше тягнеться пандемія, тим серйознішими будуть її наслідки.

Вплив цієї пандемії відчуватиметься десятиліття, особливо серед найбільш уразливих груп,

– сказав глава ВООЗ.

Він також повідомив, що зараз лише 42% населення в країнах Співдружності націй (станом на 7 лютого 2022 року налічує 54 члени та 2,5 мільярда людей) пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу. Однак у цьому відношенні є суттєва різниця між окремими державами.

Наприклад, у африканських країнах Співдружності середній рівень вакцинації становить лише 23%. Подолання цього розриву Гебрейєсус назвав "терміновим пріоритетом".

Вакцинація в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні принаймні першу дозу вакцини проти COVID-19 отримали майже 15,5 мільйона людей, дві дози – майже 14,8 мільйона.

Додаткову дозу отримали 20 332 людини, бустерну дозу – понад 459 тисяч людей.

Увага! В Україні до кінця 2022 року швидше за все не відмовляться від адаптивного карантину. Адже умовою для скасування обмежень є високий показник вакцинації населення.