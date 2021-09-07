Світ вийшов на плато, – ВООЗ глобально оцінили ситуацію з COVID-19

Експерти з Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що світ вийшов на плато захворюваності на коронавірус. Однак показники з поширення хвороби однаково перебувають на високому рівні.

Про це розповіла експертка ВООЗ Марії Ван Керхове під час брифінгу. І наголосила, що ситуація викликає сильну стурбованість у фахівців організації.

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За словами експертки, щодня у світі реєструють приблизно 4,5 мільйона випадків інфікування коронавірусом. Ще майже 72 – 78 тисячі летальних випадків за той же час.

Зокрема, в різних регіонах спостерігається різна ситуація навколо поширення захворювання.

Ми досягли плато, однак ця "рівнина" є на досить високому рівні",

– відзначила Марія Ван Керхове.

І додала: "Ситуація викликає стурбованість. Особливо з урахуванням того, що пандемія триває вже 20 місяців і у нас є інструменти для боротьби з нею", – додала експертка.

Мовиться по те, що зараз медики мають можливість боротися з хворобою за допомогою більш просунутих методів лікування, а також масової вакцинації, яка триває в багатьох країнах.

Коронавірус у світі: статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса