Світ вийшов на плато, – ВООЗ глобально оцінили ситуацію з COVID-19
Джерело:ВООЗ
Експерти з Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що світ вийшов на плато захворюваності на коронавірус. Однак показники з поширення хвороби однаково перебувають на високому рівні.
Про це розповіла експертка ВООЗ Марії Ван Керхове під час брифінгу. І наголосила, що ситуація викликає сильну стурбованість у фахівців організації.
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За словами експертки, щодня у світі реєструють приблизно 4,5 мільйона випадків інфікування коронавірусом. Ще майже 72 – 78 тисячі летальних випадків за той же час.
Зокрема, в різних регіонах спостерігається різна ситуація навколо поширення захворювання.
Ми досягли плато, однак ця "рівнина" є на досить високому рівні",
– відзначила Марія Ван Керхове.
І додала: "Ситуація викликає стурбованість. Особливо з урахуванням того, що пандемія триває вже 20 місяців і у нас є інструменти для боротьби з нею", – додала експертка.
Мовиться по те, що зараз медики мають можливість боротися з хворобою за допомогою більш просунутих методів лікування, а також масової вакцинації, яка триває в багатьох країнах.
Коронавірус у світі: статистика захворюваності
Джерело: Університет Гопкінса
- Станом на 7 вересня у світі офіційно повідомили про понад 221 мільйон випадків інфікування SARS-CoV-2, більш ніж 4,5 мільйона з яких, на жаль, померли.
- Найбільше інфікованих виявили у США – понад 40 мільйонів від початку пандемії. Загалом COVID-19 забрав життя більш ніж 649 тисяч американців.
- Наступними за кількістю виявлених випадків коронавірусу ідуть Індія, Іран, Велика Британія, Бразилія.