За оцінками, внаслідок пандемії COVID-19 щодня утворюється до 7200 тонн медичних відходів, велика частина яких – одноразові маски. І навіть у міру того, як пандемія сповільнюється в деяких частинах світу, очікується, люди продовжуватимуть їх носити ще довгий час.
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Згідно з новим дослідженням Массачусетського технологічного інституту, фінансові та екологічні збитки можна значно скоротити. Вихід з ситуації – багаторазові маски.
Знезараження звичайних респіраторів N95, щоб медичні працівники могли носити їх більше одного дня, знижує витрати й екологічні відходи як мінімум на 75% порівнянні з використанням звичайних одноразових масок.
Дослідження також показало, що багаторазові силіконові респіратори N95 можуть прослужити ще довше. Поки що такі засоби захисту ще не надійшли в продаж – нині їх лише розробляють у Массачусетському технологічному інституті.
Що відомо про нові силіконові респіратори N95:
- Розробку багаторазових респіраторів N95 розпочали ще у 2020 році,
- Це маска, зроблена з силіконової гуми, яка містить фільтр N95,
- Це фільтр можна або викинути або стерилізувати після використання,
- Маски сконструйовані таким чином, щоб їх можна було стерилізувати нагріванням або відбілювачем.
Науковці підкреслили, що будь-яка зі стратегій багаторазового використання масок призведе до значного зниження витрат і кількості відходів, які нині забруднюють нашу планету.