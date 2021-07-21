Світ задихається в масках: знайшли спосіб скоротити медичні відходи

З моменту початку пандемії COVID-19 маски для обличчя та інші засоби індивідуального захисту стали незамінними для медичних працівників та простих громадян. Але всі ці маски несуть як фінансові, так і екологічні витрати.

За оцінками, внаслідок пандемії COVID-19 щодня утворюється до 7200 тонн медичних відходів, велика частина яких – одноразові маски. І навіть у міру того, як пандемія сповільнюється в деяких частинах світу, очікується, люди продовжуватимуть їх носити ще довгий час.

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Згідно з новим дослідженням Массачусетського технологічного інституту, фінансові та екологічні збитки можна значно скоротити. Вихід з ситуації – багаторазові маски.

Знезараження звичайних респіраторів N95, щоб медичні працівники могли носити їх більше одного дня, знижує витрати й екологічні відходи як мінімум на 75% порівнянні з використанням звичайних одноразових масок.

Дослідження також показало, що багаторазові силіконові респіратори N95 можуть прослужити ще довше. Поки що такі засоби захисту ще не надійшли в продаж – нині їх лише розробляють у Массачусетському технологічному інституті.

Що відомо про нові силіконові респіратори N95:

Розробку багаторазових респіраторів N95 розпочали ще у 2020 році,

Це маска, зроблена з силіконової гуми, яка містить фільтр N95,

Це фільтр можна або викинути або стерилізувати після використання,

Маски сконструйовані таким чином, щоб їх можна було стерилізувати нагріванням або відбілювачем.

Науковці підкреслили, що будь-яка зі стратегій багаторазового використання масок призведе до значного зниження витрат і кількості відходів, які нині забруднюють нашу планету.