Про це повідомила старший радник ВООЗ з питань доступу до ліків і товарів для здоров'я Ліза Хедман під час виступу в ООН. За її словами виробники в усьому світі мають знайти спосіб збільшити виробництво одноразових шприців для ін'єкцій.

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Дефіцит шприців

Експертка пояснила, що шприци важче транспортувати, тому частіше виникають затримки постачання, оскільки вони займають в 10 разів більше місця, ніж дози вакцини. Країни по всьому світу ввели близько 6,8 мільярда вакцин проти COVID-19, тоді як глобальні виробничі потужності шприців становлять 6 мільярдів на рік.

Якщо світ продовжить вакцинацію у такому ж темпі, то дефіцит шприців до наступного року може зрости до 2 мільярдів штук,

– наголосила представниця ВООЗ.

Наслідки цієї проблеми За її словами, якщо цю проблему не вирішити, дефіцит шприців може вплинути на звичайні ін'єкції при інших захворювання захворюваннях, особливо у дітей.

Бідні країни також можуть почати повторно використовувати голки від шприців, а це небезпечно, навіть якщо вони були стерилізовані, оскільки шкідливі бактерії можуть виживати.

Раніше у ВООЗ зробили заяву про роботу шкіл під час пандемії. Експерти наголошують, що саме заклади освіти є рушійною силою епідемії та додають, що треба починати вакцинувати дітей.