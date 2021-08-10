Фахівці вважають, що новий пік смертності від COVID-19 припаде на початок вересня. Натомість загальна кількість смертей від COVID-19 у світі сягне 5,3 мільйони людей до грудня 2021 року.
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Окрім цього, 12 мільйонів людей помруть через причини, пов'язані з COVID-19.
Такі дані озвучили в американському Інституті показників і оцінки здоров'я. Зростання смертності може спровокувати штам коронавірусу Дельта, який активно шириться світом.
Прогнози фахівців розрізняють офіційно зареєстровану смерть від COVID-19 і додаткові випадки смертей, які пов'язані з коронавірусом, але які офіційно не фіксуються.
Статистика поширення COVID-19 у світі
Джерело: РНБО
- Від початку пандемії у світі зафіксували понад 203 мільйони хворих на коронавірус.
- Хвороба забрала життя понад 4,3 мільйона інфікованих.
- За весь час найбільше пацієнтів зафіксували у США – COVID-19 діагностували понад 35 мільйонам людей, щонайменше 617 тисяч з яких померли.
- Сильно постраждала від інфекції й Індія, де недугу виявили у майже 32 мільйонів людей. Нині в країні зареєстрували 428,6 тисяч смертей серед пацієнтів.