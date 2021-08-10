У світі прогнозують новий пік смертності від COVID-19: коли очікувати

Науковці прогнозують, що скоро у світі буде новий пік смертності від коронавірусу. Зокрема через поширення штаму коронавірусу Дельта.

Фахівці вважають, що новий пік смертності від COVID-19 припаде на початок вересня. Натомість загальна кількість смертей від COVID-19 у світі сягне 5,3 мільйони людей до грудня 2021 року.

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Окрім цього, 12 мільйонів людей помруть через причини, пов'язані з COVID-19.

Такі дані озвучили в американському Інституті показників і оцінки здоров'я. Зростання смертності може спровокувати штам коронавірусу Дельта, який активно шириться світом.

Прогнози фахівців розрізняють офіційно зареєстровану смерть від COVID-19 і додаткові випадки смертей, які пов'язані з коронавірусом, але які офіційно не фіксуються.

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: РНБО