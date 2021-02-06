У світі від COVID-19 вакцинувалися більше людей, ніж захворіли: недуга потроху відступає
За даними очільника ВООЗ Тедроса Гебреісуса, кількість людей, які зробили щеплення від коронавірусу у світі перевищила кількість інфікованих. Водночас він наголосив, що ще майже 130 країн досі не зробили жодної вакцини своїм громадянам.
Джерело:ВООЗ
На жаль, серед цих 130 країн опинилася й Україна. У нас вакцинацію обіцяють почати у лютому 2021 року.
Важливо AstraZeneca: що відомо про вакцину, якою щепитимуть українців
Очільник ВООЗ додав, що якщо не вбити вірус у кожній країні, світ може повернутися до початкового етапу, а нові штами коронавірусу навчаться "обходити" вакцину.
Майже 130 країн досі не ввели жодної вакцини. Кращий спосіб захистити населення своєї держави – ділитися вакциною, щоб інші могли зробити те ж саме,
– сказав Гебреісус.
Експертка ВООЗ Марія ван Керкхове заявила, що темпи поширення коронавірусу у світі сповільнюються. Водночас вона закликала продовжувати дотримуватися обмеження. За її словами, ВООЗ щодня фіксує скорочення виявлених випадків зараження.
Це відбувається внаслідок цілого ряду факторів, але в першу чергу завдяки тим заходам, які впроваджують країни і які дозволяють переривати ланцюжка передачі й запобігати новим випадкам,
– сказала ван Керкхове.
Також вона підкреслила, що важливу роль у цьому зіграла вакцинація.
Що цьому передувало
- Раніше в ООН підтвердили, що деякі країни закуповують вакцини від коронавірусу понад своїх потреб. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав країни ділитися вакцинами, адже "вакционалізм приречений на провал".
- Водночас ВООЗ звинуватила багаті країни у скуповуванні більшої частини вакцин від коронавірусу. Через такі дії найбідніші країни можуть залишитися без доступу до COVID-вакцин.
Вакцинація в Україні: головне
- Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні розпочнеться 15 лютого. Однак у випадку форс-мажорних обставин дату можуть змістити на пізніший час.
- Уряд підготував план компанії вакцинації населення. "Дорожня карта" складається з 5 етапів.
- Спершу українців щеплюватимуть препаратом від Pfizer-BioNTech, згодом країна отримає вакцину від AstraZeneca.
- За прогнозами очільника МОЗ Максима Степанова, до кінця місяця мають вакцинувати 500 тисяч українців.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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