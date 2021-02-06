У світі від COVID-19 вакцинувалися більше людей, ніж захворіли: недуга потроху відступає

За даними очільника ВООЗ Тедроса Гебреісуса, кількість людей, які зробили щеплення від коронавірусу у світі перевищила кількість інфікованих. Водночас він наголосив, що ще майже 130 країн досі не зробили жодної вакцини своїм громадянам.

На жаль, серед цих 130 країн опинилася й Україна. У нас вакцинацію обіцяють почати у лютому 2021 року.

Важливо AstraZeneca: що відомо про вакцину, якою щепитимуть українців

Очільник ВООЗ додав, що якщо не вбити вірус у кожній країні, світ може повернутися до початкового етапу, а нові штами коронавірусу навчаться "обходити" вакцину.

Майже 130 країн досі не ввели жодної вакцини. Кращий спосіб захистити населення своєї держави – ділитися вакциною, щоб інші могли зробити те ж саме,

– сказав Гебреісус.

Експертка ВООЗ Марія ван Керкхове заявила, що темпи поширення коронавірусу у світі сповільнюються. Водночас вона закликала продовжувати дотримуватися обмеження. За її словами, ВООЗ щодня фіксує скорочення виявлених випадків зараження.

Це відбувається внаслідок цілого ряду факторів, але в першу чергу завдяки тим заходам, які впроваджують країни і які дозволяють переривати ланцюжка передачі й запобігати новим випадкам,

– сказала ван Керкхове.

Також вона підкреслила, що важливу роль у цьому зіграла вакцинація.

Що цьому передувало

Раніше в ООН підтвердили, що деякі країни закуповують вакцини від коронавірусу понад своїх потреб. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав країни ділитися вакцинами , адже "вакционалізм приречений на провал".

, адже "вакционалізм приречений на провал". Водночас ВООЗ звинуватила багаті країни у скуповуванні більшої частини вакцин від коронавірусу. Через такі дії найбідніші країни можуть залишитися без доступу до COVID-вакцин.

Вакцинація в Україні: головне

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні розпочнеться 15 лютого. Однак у випадку форс-мажорних обставин дату можуть змістити на пізніший час.

Уряд підготував план компанії вакцинації населення. "Дорожня карта" складається з 5 етапів.

Спершу українців щеплюватимуть препаратом від Pfizer-BioNTech, згодом країна отримає вакцину від AstraZeneca.

За прогнозами очільника МОЗ Максима Степанова, до кінця місяця мають вакцинувати 500 тисяч українців.

За даними Our World in Data , наразі лідерами з вакцинації у перерахунку на 100 тисяч населення є Ізраїль, ОАЕ, Бахрейн, Велика Британія та США.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу