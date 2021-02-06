У світі від COVID-19 вакцинувалися більше людей, ніж захворіли: недуга потроху відступає

Джерело:ВООЗ
За даними очільника ВООЗ Тедроса Гебреісуса, кількість людей, які зробили щеплення від коронавірусу у світі перевищила кількість інфікованих. Водночас він наголосив, що ще майже 130 країн досі не зробили жодної вакцини своїм громадянам.
На жаль, серед цих 130 країн опинилася й Україна. У нас вакцинацію обіцяють почати у лютому 2021 року.
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Очільник ВООЗ додав, що якщо не вбити вірус у кожній країні, світ може повернутися до початкового етапу, а нові штами коронавірусу навчаться "обходити" вакцину.
Майже 130 країн досі не ввели жодної вакцини. Кращий спосіб захистити населення своєї держави – ділитися вакциною, щоб інші могли зробити те ж саме,
– сказав Гебреісус.
Експертка ВООЗ Марія ван Керкхове заявила, що темпи поширення коронавірусу у світі сповільнюються. Водночас вона закликала продовжувати дотримуватися обмеження. За її словами, ВООЗ щодня фіксує скорочення виявлених випадків зараження.
Це відбувається внаслідок цілого ряду факторів, але в першу чергу завдяки тим заходам, які впроваджують країни і які дозволяють переривати ланцюжка передачі й запобігати новим випадкам,
– сказала ван Керкхове.
Також вона підкреслила, що важливу роль у цьому зіграла вакцинація.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу