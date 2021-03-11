40-річний британець Адам Кастільєхо з Лондона став другою людиною у світі, яка вилікувалась від ВІЛ .

Видання The Independent з посиланням на медиків пише, що в організмі 40-річного лондонця не виявлено вірусу через 30 місяців після припинення антиретровірусної терапії.

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Медичний журнал The Lancet опублікував дослідження, де йдеться про те, що Кастільєхо вдалося позбутися від ВІЛ шляхом лікування стовбуровими клітинами, яке він проходив через рак. У донорів стовбурових клітин, отриманих чоловіком, є незвичайний ген, що забезпечує захист від ВІЛ.

Найімовірніше, чоловік вилікувався від ВІЛ. У нас вже два з половиною роки ремісії без антиретровірусних препаратів,

– заявив провідний дослідник, професор Равіндра Кумар Гупта з Кембриджського університету.

Вчені вважають, що трансплантація стовбурових клітин, імовірно, зупиняє здатність вірусу до реплікації всередині організму. Імунні клітини пацієнта замінюються донорськими, які чинять опір інфекції.

За словами професора, лікування стовбуровими клітинами використовується в останню чергу для пацієнтів з ВІЛ, "у яких також є небезпечні для життя гематологічні злоякісні захворювання". Гупта пояснив, що такий метод лікування пов'язаний з високим ризиком.

"Таке лікування не буде широко пропонуватися пацієнтам з ВІЛ, які проходять успішне антиретровірусне лікування", – додав дослідник.

Що відомо про людину, яка першою одужала від ВІЛ у світі

У світі вперше офіційно вилікували від ВІЛ американця Тімоті Рей Брауну. У 2007 році чоловіку провели дві трансплантації кісткового мозку в Берліні, це допомогло отримати імунітет до ВІЛ.

У 2020 році амерканець помер. Його близькі розповіли, що Тімоті протягом п'яти місяців боровся з лейкемією.