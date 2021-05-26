У світі виявили новий штам коронавірусу: деталі поширення мутації

26 травня 2021 , 09:09
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Джерело:

The Rio Times

У Бразилії вірусологи зафіксували новий штам SARS-CoV-2. Поки немає даних про те, чи є мутація більш заразною, ніж інші, а також неясно, чи вищі ризики смерті внаслідок інфікування новим штамом.

Варіант має мутацію L452R в S-білку SARS-CoV-2. За даними вірусологів SBV, новий штам виявили в містах Мокока, Каконде й Ітапіра, що в штаті Сан-Паулу.

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Згідно зі звітом Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі фіксуються чотири мутації, які викликають занепокоєння. 

Небезпечні мутації коронавірусу:

  1. B.1.1.7 – вперше зареєстрована у Великій Британії;
  2. B.1.351 – виявлена у Південній Африці;
  3. P.1 – поширилась з Бразилії; 
  4. B.1.617 – індійський штам.

Зокрема B.1.617 має швидші темпи поширення серед людей. До слова, індійський штам коронавірусу офіційно зареєстрували на 53 територіях.

Чому коронавірус мутує

SARS CoV-2 є РНК-вірусом. Простіше кажучи, це сукупність генетичного матеріалу, упакованого всередину білкової оболонки. Як тільки вірус РНК вступає в контакт з господарем, то починає створювати нові копії себе, які, відповідно, продовжують інфікувати інші клітини.
Автор: Анастасія Лукашевська