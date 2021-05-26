У світі виявили новий штам коронавірусу: деталі поширення мутації

У Бразилії вірусологи зафіксували новий штам SARS-CoV-2. Поки немає даних про те, чи є мутація більш заразною, ніж інші, а також неясно, чи вищі ризики смерті внаслідок інфікування новим штамом.
Варіант має мутацію L452R в S-білку SARS-CoV-2. За даними вірусологів SBV, новий штам виявили в містах Мокока, Каконде й Ітапіра, що в штаті Сан-Паулу.
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Згідно зі звітом Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі фіксуються чотири мутації, які викликають занепокоєння.
Небезпечні мутації коронавірусу:
- B.1.1.7 – вперше зареєстрована у Великій Британії;
- B.1.351 – виявлена у Південній Африці;
- P.1 – поширилась з Бразилії;
- B.1.617 – індійський штам.
Зокрема B.1.617 має швидші темпи поширення серед людей. До слова, індійський штам коронавірусу офіційно зареєстрували на 53 територіях.