У світі виявили понад 900 випадків гепатиту невідомого походження у дітей, – ВООЗ

Вже понад 30 країн повідомили про 920 ймовірних випадків тяжкого гострого гепатиту у дітей. Це на 270 випадків більше, ніж у травні.

Згідно з даними ВООЗ, випадки важкого гострого гепатиту у дітей зафіксували у 33 країнах світу.

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На Європейський регіон припадає половина ймовірних випадків, у тому числі 267 хворих виявили у Сполученому Королівстві. Третина ймовірних випадків припадає на Сполучені Штати.

Органи охорони здоров'я у всьому світі розслідують загадкове зростання тяжких випадків гепатиту та запалення печінки у дітей раннього віку. Про спалах вперше повідомили у Великій Британії, ще у квітні. І з того часу хвороба вразила десятки інших країн.

45 дітям знадобилась пересадка печінки, є жертви

Згідно зі звітом, із 422 випадків, за якими доступна інформація про стать та вік, майже половина припадає на хлопчиків, причому більшість із них молодше 6 років.

ВООЗ заявила, що 45 дітям з гострим гепатитом знадобилася пересадка печінки.

На жаль, 18 дітей померли.

Тим часом світом поширюється мавпяча віспа

Нещодавно Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що скоро проведе екстрену нараду для того, щоб визначити, чи класифікувати спалах мавпячої віспи як надзвичайну ситуацію у сфері громадського здоров’я, що становить міжнародне занепокоєння. Це найвищий рівень тривоги, який ВООЗ може оголосити.

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До цього ВООЗ лише декілька разів оголошувала про високий рівень небезпеки через віруси, а саме через: свинячий грип, поліомієліт, вірус Ебола, вірус Зіка та COVID-19.

Станом на 24 червня у 58 країнах зареєстровано 3 417 підтверджених випадків захворювання. Спалах швидко поширюється на кількох континентах.

Всесвітня мережа охорони здоров'я (WHN) вважає, що ВООЗ має терміново оголосити надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення й оголосити про нову пандемію.

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