Наразі тривають розслідування, однак зареєстровані випадки поки не мають встановленого зв’язку з подорожами до ендемічних районів.

Важливо ВООЗ скликає надзвичайну зустріч експертів для обговорення спалаху віспи мавп

Ендемічні країни щодо віспи мавп: Бенін, Камерун, Центральноафриканська Республіка, Демократична Республіка Конго, Габон, Гана (визначено лише у тварин), Кот-д'Івуар, Ліберія, Нігерія, Республіка Конго, Сьєрра-Леоне, і Південний Судан.

У Всесвітній організації охорони здоровʼя зазначили, що метою оприлюднення цієї новини про спалах захворювання – є підвищення обізнаності, інформування про готовність та зусилля реагування, а також надання технічних рекомендацій щодо негайних дій.

ВООЗ очікує, що буде більше випадків віспи мавп, проте негайні дії допоможуть зупинити подальше поширення. Також триває робота щодо рекомендацій захисту медичних працівників.

Деталі спалаху

Станом на 21 травня 2022 року повідомляється про 92 лабораторно підтверджених випадки та 28 підозрюваних випадків віспи мавп. Наразі не говорять про підтверджені летальні випадки.



Випадки з віспою мавп / Фото World Health Organization​

Виявлення підтверджених і підозрюваних випадків віспи мавп без прямих зв’язків з ендемічною територією – незвичайна подія. Така інформація свідчить про те, що передача від людини до людини відбувається серед тих, хто перебуває у тісному фізичному контакті з вже зараженим.

Які симптоми віспи мавп

Початкові – це лихоманка, головний біль, набряки, біль у спині, біль у м'язах та загальна млявість.

Після зниження температури може виникнути висип, який часто починається на обличчі, а потім поширюється на інші частини тіла, найчастіше на долоні та стопи.

Висип може сильно свербіти, а згодом змінюється і проходить різні стадії, перш ніж остаточно утворюється струп, який пізніше відпадає. Ураження можуть викликати рубці.

Варто переглянути – Ситуація критична: ліків на Херсонщині майже немає