У глобальному плані за минулий тиждень кількість нових випадків COVID-19 і смертей продовжило знижуватися: всього було зареєстровано понад 4,8 мільйона випадків зараження і трохи менше 86 тисяч померлих, що відповідно на 12% і на 5% менше в порівнянні з попереднім тижнем.
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Ситуація з коронавірусом у світі
Ситуація із захворюваністю в різних країнах дуже неоднорідна:
- так, зростання нових випадків COVID-19 в Західно-Тихоокеанському регіоні склало 4%,
- в той час, як в Європі спостерігається зниження на 26%,
- в східному Середземномор'ї – на 22%,
- в Південно-Східній Азії – на 12%,
- в Африці – на 4%,
- Північній і Південній Америці – на 3%.
Найнижчі показники смертності зафіксовано в Європі (-16%) і східному Середземномор'ї (-16%), найвищі – в Південно-Східній Азії (+ 7%).
Які штами найбільше поширені
Британський штам коронавірусу B1.1.7, який відрізняється високою заразністю, виявлено сьогодні в 143 країнах. Південноафриканський варіант В1.351 поширився в 96 державах, варіант P.1, який вперше помітили в Бразилії, виявлений в 58 країнах.
Найбільшу стурбованість експертів ВООЗ викликає так званий "індійський штам" B.1.617 який має три підвиди та поширився вже в 94 державах, ще в дев'яти виявлені невстановлені підвиди цього варіанту.