У світі зменшується захворюваність на коронавірус, – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я відзвітувала про ситуацію з COVID-19 за тиждень, вказавши на загальносвітове зниження показників захворюваності та смертності. Водночас стрімке поширення нових варіантів коронавірусу як і раніше викликає стурбованість експертів.

У глобальному плані за минулий тиждень кількість нових випадків COVID-19 і смертей продовжило знижуватися: всього було зареєстровано понад 4,8 мільйона випадків зараження і трохи менше 86 тисяч померлих, що відповідно на 12% і на 5% менше в порівнянні з попереднім тижнем.

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Ситуація з коронавірусом у світі

Ситуація із захворюваністю в різних країнах дуже неоднорідна:

так, зростання нових випадків COVID-19 в Західно-Тихоокеанському регіоні склало 4%,

в той час, як в Європі спостерігається зниження на 26%,

в східному Середземномор'ї – на 22%,

в Південно-Східній Азії – на 12%,

в Африці – на 4%,

Північній і Південній Америці – на 3%.

Найнижчі показники смертності зафіксовано в Європі (-16%) і східному Середземномор'ї (-16%), найвищі – в Південно-Східній Азії (+ 7%).

Які штами найбільше поширені

Британський штам коронавірусу B1.1.7, який відрізняється високою заразністю, виявлено сьогодні в 143 країнах. Південноафриканський варіант В1.351 поширився в 96 державах, варіант P.1, який вперше помітили в Бразилії, виявлений в 58 країнах.

Найбільшу стурбованість експертів ВООЗ викликає так званий "індійський штам" B.1.617 який має три підвиди та поширився вже в 94 державах, ще в дев'яти виявлені невстановлені підвиди цього варіанту.