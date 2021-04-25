У світі зробили понад 1 мільярд щеплень проти COVID-19

У світі зробили вже понад 1 мільярд щеплень від COVID-19. Перші програми масової вакцинації розгорнули менш як 5 місяців тому.

Вакцинація у світі

У 207 країнах ввели не менше 1 002 938 540 доз. Однак є держави, де досі не зробили жодного уколу проти коронавірусу.

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Зазначається також, що 58% від усіх щеплень припадає на 3 країни, зокрема:

США – 225,6 мільйона;

Китай – 216,1 мільйона;

Індія – 138,4 мільйона.

Найбільший процент повністю вакцинованих громадян мають Сейшели (56% жителів отримали дві дози вакцини), Ізраїль (56%), Бахрейн та Чилі (по 32%).

Водночас в Європейському Союзі зробили 128 мільйонів уколів – це 21% населення.

Ситуація з коронавірусом у світі