Чому світло впливає на настрій людини: нове відкриття науковців

Кількість світла, яке отримує людина, може суттєво впливати на настрій. На нього діє зміна денного світла в різні пори року та штучне освітлення в приміщенні.

До такого висновку дійшли науковці з Браунського університету. Дослідницька група використовувала МРТ, щоб виявити, як сигнали світла потрапляють у мозок та які його відділи відповідають за настрій.

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Світло впливає на настрій

Дослідження показало, що деякі ділянки кори головного мозку, які беруть участь у когнітивній обробці та формуванні настрою, чутливі до інтенсивності світла.

Відкриття має наслідки для розуміння проблем настрою, таких як сезонні афективні розлади, депресивні розлади, а також способів їх лікування.

Чому важливе нове відкриття

Ідентифікація цього шляху та розуміння його функції може безпосередньо сприяти розробці підходів до лікування депресії за допомогою фармакологічних маніпуляцій або неінвазивної стимуляції мозку або за допомогою цільової терапії яскравим світлом,

– заявили автори дослідження.

Науковці довели, що префронтальні області людського мозку мають світлочутливі сигнали, і що ці сигнали схожі на клітини сітківки, що разом може пояснити вплив інтенсивності світла на емоційну і когнітивну поведінку.

Далі дослідники планують з'ясувати, як світло впливає на ті самі шляхи та ділянки мозку у людей із розладами настрою, такими як сезонні афективні розлади чи великі депресивні розлади.