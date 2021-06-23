Зокрема у Польщі підтвердили 90 випадків інфікування. В Білорусі також отримали підтвердження виявлення цього штаму.

Зверніть увагу Привезли з Росії: штам коронавірусу "Дельта" вже в Україні, – Данілов

Щонайменше 10 зразків, які взяли в пацієнтів мінських лікарень, показали позитивний результат. Вирує "Дельта" вже і в Росії, де лікарні часто переповнені пацієнтами і щодня помирає приблизно пів тисячі хворих.

От сьогодні, 23 червня, стало відомо, що двоє хворих на новий різновид COVID-19 є і в Україні. Хворими, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, є 66-річна жінка та її 16-річний син. Привезли вірус саме з Росії.

Чим загрожує штам "Дельта"

У ВООЗ індійський штам коронавірусу визнали одним з найнебезпечніших. Оскільки:

він швидше розповсюджується;

він спричиняє важчу форму хвороби;

проти нього ліки та вакцини менш ефективні.

Штам "Дельта" вражає не лише органи дихання, а й шлунково-кишковий тракт та нирки. Ба більше, у хворих спостерігають сильну інтоксикацію організму.

Інших офіційно підтверджених випадків в Україні поки немає. Але причина може бути лише в тому, що самостійно ми не маємо змоги виявити новий вірус.

У світі вирує штам "Дельта": дивіться сюжет 24 каналу

Загалом 4 лабораторії здатні виявляти його, але немає в достатній кількості тестів, які виявляють штам "Дельта". Пів тисячі зразків з різних регіонів поки що відправили до Лондонської лабораторії.

Ситуація може погіршитися наприкінці літа

Погіршитись ситуація може вже наприкінці серпня. Влада вже думає над посиленням карантинних обмежень.

"Я б відновив, щоб прикордонники вимагали ПЛР-тестування у всіх, хто повертається з-за кордону або туристів, які їдуть до нас в країну. Особливо це стосується кордону з Росією, Білоруссю. І не знімати контроль за носіння масок, і за дотриманням соціальної дистанції", – відзначив голова комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

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За даними ВООЗ, проти індійського штаму коронавірусу найефективніші поки 2 вакцини: AstraZeneca та Pfizer. Обидві вже є у нас в країні.

Українська влада вже готується до протидії індійському коронавірусу. Сьогодні скликали на позачергове засідання Раду національної безпеки та оборони, аби вирішувати, як боротися з новими атаками коронавірусу. Не виключають, що можлива заборона сполучення з країнами, де спостерігається спалах індійського коронавірусу.