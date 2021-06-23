Світом активно поширюється штам "Дельта": чим він небезпечний для України

Світом активно поширюється новий штам вірусу COVID-19 – так званий індійський штам "Дельта". Він вже наповну вирує у сусідніх з нашою країнах.
Зокрема у Польщі підтвердили 90 випадків інфікування. В Білорусі також отримали підтвердження виявлення цього штаму.
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Щонайменше 10 зразків, які взяли в пацієнтів мінських лікарень, показали позитивний результат. Вирує "Дельта" вже і в Росії, де лікарні часто переповнені пацієнтами і щодня помирає приблизно пів тисячі хворих.
От сьогодні, 23 червня, стало відомо, що двоє хворих на новий різновид COVID-19 є і в Україні. Хворими, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, є 66-річна жінка та її 16-річний син. Привезли вірус саме з Росії.
Чим загрожує штам "Дельта"
У ВООЗ індійський штам коронавірусу визнали одним з найнебезпечніших. Оскільки:
- він швидше розповсюджується;
- він спричиняє важчу форму хвороби;
- проти нього ліки та вакцини менш ефективні.
Штам "Дельта" вражає не лише органи дихання, а й шлунково-кишковий тракт та нирки. Ба більше, у хворих спостерігають сильну інтоксикацію організму.
Інших офіційно підтверджених випадків в Україні поки немає. Але причина може бути лише в тому, що самостійно ми не маємо змоги виявити новий вірус.
У світі вирує штам "Дельта": дивіться сюжет 24 каналу
Загалом 4 лабораторії здатні виявляти його, але немає в достатній кількості тестів, які виявляють штам "Дельта". Пів тисячі зразків з різних регіонів поки що відправили до Лондонської лабораторії.
Ситуація може погіршитися наприкінці літа
Погіршитись ситуація може вже наприкінці серпня. Влада вже думає над посиленням карантинних обмежень.
"Я б відновив, щоб прикордонники вимагали ПЛР-тестування у всіх, хто повертається з-за кордону або туристів, які їдуть до нас в країну. Особливо це стосується кордону з Росією, Білоруссю. І не знімати контроль за носіння масок, і за дотриманням соціальної дистанції", – відзначив голова комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
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За даними ВООЗ, проти індійського штаму коронавірусу найефективніші поки 2 вакцини: AstraZeneca та Pfizer. Обидві вже є у нас в країні.
Українська влада вже готується до протидії індійському коронавірусу. Сьогодні скликали на позачергове засідання Раду національної безпеки та оборони, аби вирішувати, як боротися з новими атаками коронавірусу. Не виключають, що можлива заборона сполучення з країнами, де спостерігається спалах індійського коронавірусу.