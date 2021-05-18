Це близько 2,5 мільярди гривень. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов та Директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Аруп Банерджі вже підписали відповідну угоду.
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На що підуть кошти
Відповідну суму Україні нададуть для розгортання додаткових можливостей у боротьбі з пандемією. Кошти будуть спрямовані за трьома напрямками:
- Близько 1,1 мільярда гривень (40 мільйонів доларів) – на підтримку закупівлі вакцин,
- Близько 850 мільйонів гривень (30 мільйонів доларів) – на розгортання вакцинації проти COVID-19,
- Ще понад 550 мільйонів гривень (20 мільйонів доларів) – на зміцнення спроможності проведення тестування на коронавірус в Україні.
До слова, нині в Україну доставили 122 тисячі доз вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer-BioNTech. Ми отримали ці препарати безкоштовно у межах глобальної ініціативи COVAX. Нову партію препарату планують використати для вакцинації працівників сфери освіти.
До кінця тижня в Україну мають доставить ще 356 850 доз вакцини й розчинник для ін'єкцій. Загалом на цьому тижні Україна отримає майже півмільйона доз COVID-вакцин в рамках механізму COVAX.
Нагадаємо, що на 2021 рік МОЗ законтрактувало близько 42 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу:
- 20 мільйонів доз вакцини від Pfizer-BioNTech,
- 10 мільйонів доз від Novavax,
- 2 мільйони AstraZeneca (CoviShield),
- 8 мільйонів різних вакцин в межах ініціативи COVAX.
- 1 мільйон 915 тисяч доз вакцини CoronaVac.