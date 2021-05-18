Це близько 2,5 мільярди гривень. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов та Директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Аруп Банерджі вже підписали відповідну угоду.

До теми Україна попросить у США вакцини проти коронавірусу

На що підуть кошти

Відповідну суму Україні нададуть для розгортання додаткових можливостей у боротьбі з пандемією. Кошти будуть спрямовані за трьома напрямками:

Близько 1,1 мільярда гривень (40 мільйонів доларів) – на підтримку закупівлі вакцин,

Близько 850 мільйонів гривень (30 мільйонів доларів) – на розгортання вакцинації проти COVID-19,

Ще понад 550 мільйонів гривень (20 мільйонів доларів) – на зміцнення спроможності проведення тестування на коронавірус в Україні.

До слова, нині в Україну доставили 122 тисячі доз вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer-BioNTech. Ми отримали ці препарати безкоштовно у межах глобальної ініціативи COVAX. Нову партію препарату планують використати для вакцинації працівників сфери освіти.

До кінця тижня в Україну мають доставить ще 356 850 доз вакцини й розчинник для ін'єкцій. Загалом на цьому тижні Україна отримає майже півмільйона доз COVID-вакцин в рамках механізму COVAX.

Нагадаємо, що на 2021 рік МОЗ законтрактувало близько 42 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу: