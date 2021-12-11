Гроші мають допомогти у запобіганні, виявлені та реагуванні на загрози, спричинені пандемією COVID-19, а також зміцнити національну систему охорони здоров'я України.
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Куди спрямують кошти
У повідомленні пресслужби СБ зазначається, що 120 мільйонів доларів спрямують на закупівлю 16,5 мільйона доз вакцин, яких буде достатньо для вакцинації близько 20% населення України.
Решта коштів направлять на популяризацію вакцинації, інформаційні технології, а також закупівлю обладнання для забезпечення холодового ланцюга та управління відходами.
Один з найнижчих рівнів вакцинації у Європі
Рівень вакцинації в Україні все ще є одним із найнижчих в Європі. Через це такими високими є втрати людських життів, так само як і економічні втрати, особливо з появою нових варіантів вірусу,
– заявив регіональний директор Світового банку у Східній Європі Аруп Банерджі.
Допомога ЄС
Раніше Україні надали 155 мільйонів доларів в рамках двох проєктів, пов'язаних з вакцинацією проти коронавірусу та системою охорони здоров'я в Україні.
Загалом з початку пандемії Світовий банк виділив Україні 1,8 мільярда доларів для бюджетної підтримки та інвестиційних проєктів.
Актуальна статистика вакцинації в Україні
- Загалом в країні вже зробили понад 26,4 мільйона щеплень.
- Впродовж минулої доби щеплення отримали понад 170 тисяч людей.
- Понад 45% українців уже отримали принаймні одну дозу вакцини. Натомість понад 39% дорослих уже закінчили процес імунізації та мають по два щеплення проти COVID-19.