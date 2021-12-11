Світовий банк виділив Україні 150 мільйонів доларів на боротьбу з COVID-19

Світовий банк виділив Україні 150 мільйонів доларів на допомогу з вакцинації проти COVID-19. Це допоможе закупити 16,5 мільйона доз вакцин.

Гроші мають допомогти у запобіганні, виявлені та реагуванні на загрози, спричинені пандемією COVID-19, а також зміцнити національну систему охорони здоров'я України.

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Куди спрямують кошти

У повідомленні пресслужби СБ зазначається, що 120 мільйонів доларів спрямують на закупівлю 16,5 мільйона доз вакцин, яких буде достатньо для вакцинації близько 20% населення України.

Решта коштів направлять на популяризацію вакцинації, інформаційні технології, а також закупівлю обладнання для забезпечення холодового ланцюга та управління відходами.

Один з найнижчих рівнів вакцинації у Європі

Рівень вакцинації в Україні все ще є одним із найнижчих в Європі. Через це такими високими є втрати людських життів, так само як і економічні втрати, особливо з появою нових варіантів вірусу,

– заявив регіональний директор Світового банку у Східній Європі Аруп Банерджі.

Допомога ЄС

Раніше Україні надали 155 мільйонів доларів в рамках двох проєктів, пов'язаних з вакцинацією проти коронавірусу та системою охорони здоров'я в Україні.

Загалом з початку пандемії Світовий банк виділив Україні 1,8 мільярда доларів для бюджетної підтримки та інвестиційних проєктів.

Актуальна статистика вакцинації в Україні