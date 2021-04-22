Світовий рекорд COVID-19 зафіксували в Індії: 314 тисяч хворих
В Індії впродовж останньої доби виявили понад 314 тисяч хворих на COVID-19, що є найбільшим показником у світі від початку пандемії.
Джерело:AP
В Індії колапс медичної системи
В Індії зафіксували черговий антирекорд захворюваності на COVID-19, в країні колапс системи охорони здоров'я та критична нестача лікарняних ліжок і кисню.
Зареєстрували 314 835 нових випадків інфікування та 2 104 летальні випадки.
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Ліжок та кисню критично не вистачає
Попередній світовий антирекорд добового приросту хворих на ковід був зафіксований у США – 8 січня 2021 року там виявили 307 581 нового хворого.
Внаслідок швидких темпів поширення коронавірусної хвороби в Індії критично не вистачає ліжок та медичного кисню.
Раніше Верховний суд Індії зобов'язав уряд перенаправляти кисень із промислового використання у лікарні, аби врятувати життя людей.
Не можна, щоб люди помирали, бо немає кисню. Благайте, позичайте, це надзвичайна ситуація в країні,
– сказали судді.
Відтак, уряд направив більше кисню до семи найбільш уражених від хвороби штатів.
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