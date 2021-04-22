В Індії впродовж останньої доби виявили понад 314 тисяч хворих на COVID-19, що є найбільшим показником у світі від початку пандемії.

В Індії колапс медичної системи

В Індії зафіксували черговий антирекорд захворюваності на COVID-19, в країні колапс системи охорони здоров'я та критична нестача лікарняних ліжок і кисню.

Зареєстрували 314 835 нових випадків інфікування та 2 104 летальні випадки.

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Ліжок та кисню критично не вистачає

Попередній світовий антирекорд добового приросту хворих на ковід був зафіксований у США – 8 січня 2021 року там виявили 307 581 нового хворого.

Внаслідок швидких темпів поширення коронавірусної хвороби в Індії критично не вистачає ліжок та медичного кисню.

Статистика COVID-19 у світі: за даними РНБО Загальна кількість інфікованих 143 тисяч людей.

Від ускладнень коронавірусу померли понад 4 мільйони пацієнтів.

Раніше Верховний суд Індії зобов'язав уряд перенаправляти кисень із промислового використання у лікарні, аби врятувати життя людей.

Не можна, щоб люди помирали, бо немає кисню. Благайте, позичайте, це надзвичайна ситуація в країні,

– сказали судді.

Відтак, уряд направив більше кисню до семи найбільш уражених від хвороби штатів.