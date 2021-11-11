Рекорд найбільш ранніх пологів

Хлопчик Кьортіс народився у штаті Алабама у липні 2020 року. Він важив усього 420 грамів. Наразі йому вже 16 місяців, він здоровий.

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У Мішель Батлер, почалися перейми і 4 липня 2020 року її одразу доставили в лікарню. На наступний день вона народила близнюків — Кьортіса та Ц'асю. Дівчинка померла через день, але хлопчик зміг вижити.

Лікарі давали усього 1% шансів на виживання хлопчика.



Лікарів майже не давали шансів на життя / Фото BBC

Виписали дитину з лікарні лише у квітні 2021 року. Увесь час хлопчик був у реанімації, 3 місяці – під апаратом штучної вентиляції легенів. Протягом цього часу його вчили самостійно дихати та їсти.

Хлопчику досі необхідний спеціальний зонд для годування та додатковий кисень, однак медики стверджують, що він здоровий.



Хлопчик здоровий / Фото BBC

Довідка. Відповідний рекорд визнали у Книзі рекордів Гіннеса. Кьортіс народився на 24 години раніше попереднього рекордсмена.