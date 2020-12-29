У ВООЗ попередили, що світу доведеться навчитись жити з коронавірусом: яка доля у COVID-19
Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я вважають, що SARS-CoV-2 стане ендемічним і циркулюватиме на планеті постійно. Натомість у ВООЗ не відкидають, що може виникнути нова пандемія – масштабніша за попередню.
SARS-CoV-2 може циркулювати постійно
Як зазначив експерт Девід Хейман у світі дещо неправильно зрозуміли концепцію про колективний імунітет від коронавірусу. Про це інформує The Guardian.
До теми Як людство боролося з коронавірусом у 2020 році: перемоги та поразки
Вважалось, що темпи поширення недуги знизяться, якщо виникне колективний імунітет.
Судячи з усього, SARS-CoV-2 стане ендемічним, як і чотири інших коронавіруси, що вражають людину, і що він буде продовжувати мутувати в міру розмноження в клітинах людського організму, особливо в місцях з більш інтенсивною передачею,
– сказав Хейман.
Вакцинація не зможе повністю викорінити вірус
Навіть, якщо вакцинацію проти COVID-19 проводитимуть дуже масштабно та активно – це не означає, що вірус вдасться повністю викорінити. Як зазначив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Раян, ця пандемія – не є найбільш масштабною, може виникнути і значно важча.
Яка ситуація з коронавірусом у світі?Наразі COVID-19 у світі інфікувались понад 81 мільйон 250 тисяч осіб, з них більше ніж 1 мільйон 700 тисяч померли. Недугу подолали майже 46 мільйонів хворих. Найбільше інфікувань виявили у США, Індії, Бразилії, Росії та Франції.
Поділитися новиною