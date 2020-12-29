Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я вважають, що SARS-CoV-2 стане ендемічним і циркулюватиме на планеті постійно. Натомість у ВООЗ не відкидають, що може виникнути нова пандемія – масштабніша за попередню.

SARS-CoV-2 може циркулювати постійно

Як зазначив експерт Девід Хейман у світі дещо неправильно зрозуміли концепцію про колективний імунітет від коронавірусу. Про це інформує The Guardian.

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Вважалось, що темпи поширення недуги знизяться, якщо виникне колективний імунітет.

Судячи з усього, SARS-CoV-2 стане ендемічним, як і чотири інших коронавіруси, що вражають людину, і що він буде продовжувати мутувати в міру розмноження в клітинах людського організму, особливо в місцях з більш інтенсивною передачею,

– сказав Хейман.

Вакцинація не зможе повністю викорінити вірус

Навіть, якщо вакцинацію проти COVID-19 проводитимуть дуже масштабно та активно – це не означає, що вірус вдасться повністю викорінити. Як зазначив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Раян, ця пандемія – не є найбільш масштабною, може виникнути і значно важча.